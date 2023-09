Estudantes de Aquidauana se destacam no Festival de Bandas em Camapuã

Divulgação

Hoje, 23, a Banda da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro de Aquidauana se apresentará no Circuito Sul Mato Grossense de Bandas e Fanfarras na cidade de Camapuã MS. O Circuito é uma realização da Federação de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul com apoio das cidades sedes.

O evento acontece às 17 horas e a Banda do CEJAR é a 10ª corporação musical a se apresentar, esse evento consolida o retorno dos grandes eventos de bandas e fanfarras que muito aconteceram na década de 2000 a 2010.

No último final de semana, 16, aconteceu em Glória de Dourados o concurso estadual de Bandas e Fanfarras, também organizado pela FEBAFAMS o que movimentou inúmeras bandas e fanfarras de todo o Mato Grosso do Sul, visando uma competição sadia, o civismo, a disciplina, o sentimento de pertencimento ao grupo e aquela ansiedade viajar com a banda da escola em nosso período estudantil.

A diretora do CEJAR, Cristiane Niz Barcelos agradeceu a diretoria da Banda que tem feito um trabalho magnifico, tanto nas questões de formação musical e coregráfica, quanto na captação de recursos.

A comunidade estudantil que faz parte do CEJAR hoje é só ansiedade, pois são 70 jovens, alguns pais e responsáveis que irão se deslocar até a cidade de Camapuã defendendo as Bandeiras de Aquidauana e do CEJAR.

Para Raquel Arruda, aluna do CEJAR e integrante da banda:" é uma alegria muito grande, poder viajar com a escola, defender nossa bandeira através da música, eu me sinto muito feliz, aumenta a autoestima da gente, e nos dá coragem e vontade de estudar mais e mais para continuar na banda, pois para estar na banda precisa de estar com notas boas"...

Quem quiser assistir à apresentação do CEJAR ao vivo em Camapuã basta acessar o Facebook da FEBAFAMS:

