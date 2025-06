Banda Marasmo é confirmada no Encontro de Relíquias 2025 em Aquidauana

Divulgação

A tradicional Banda Marasmo está confirmada como uma das atrações musicais do 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que acontece de 19 a 22 de junho de 2025, na Avenida Pantaneta.

O evento, que já virou referência no calendário cultural e automobilístico do Mato Grosso do Sul, promete reunir novamente apaixonados por carros antigos, motos e boa música.