Banda V12 anima o Encontro de Relíquias em Aquidauana, de 19 a 22 de junho

Divulgação

A banda V12 está confirmada para animar a edição deste ano do Encontro de Relíquias em Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.

Com repertório que mistura clássicos nacionais e internacionais, a V12 promete dar o tom dos shows, além de abrir o espetáculo principal da programação musical.

O encontro deve atrair público diversificado, combinando cultura automotiva, música e lazer em um único espaço.

O Encontro de Relíquias é considerado um dos principais eventos do setor no estado, com exposição de veículos antigos, feira, praça de alimentação e apresentações ao vivo. Nesta edição, a banda V12 reforça o clima nostálgico e festivo, integrando a atmosfera que combina história, tecnologia e entretenimento.

A realização de 19 a 22 de junho torna o encontro uma excelente oportunidade tanto para os apaixonados por automóveis quanto para os que buscam boa música e diversão em família no coração do Pantanal sul-mato-grossense.



