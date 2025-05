Bodoquena comemora 45 anos com show, rodeio e eventos esportivos

Bodoquena / Reprodução/Instagram Mil pelo Planeta

O município de Bodoquena celebra no dia 13 de maio seus 45 anos de emancipação político-administrativa com uma programação recheada de atrações durante todo o mês.

As festividades começaram no dia 2 com atividades no Clube do Laço CLB e seguem até o início de junho, contemplando cultura, lazer, esporte e entretenimento.

Um dos principais destaques é o 1º Bodoquena Rodeio Festival, que acontece entre os dias 10 e 12 de maio, junto à tradicional Feira do Produtor. A programação inclui shows de artistas locais e regionais como Alex & Ivan, Brendo & Vinícius, Edu & Hernandes e Lyanne Melo, além do Festival dos Povos Originários, com valorização da cultura Kadiwéu.

No dia 13, data oficial do aniversário da cidade, haverá hasteamento das bandeiras, apresentações culturais e a entrega de matrículas do REURB, voltado à regularização fundiária urbana.

Outro grande momento das comemorações será o show gratuito da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius, promovido com apoio da Fundação de Cultura de MS.

A agenda esportiva também é intensa. No dia 17 de maio, a Praça da Liberdade recebe a abertura da arena do Circuito SESC Trail e a corrida kids. No dia 18, ocorre a largada oficial da corrida na Cachoeira Serra da Bodoquena. Já no dia 24, o público confere o 1º Desafio Serra Running, seguido de show com a Banda Haiwanna na Concha Acústica. No dia 25, é a vez do 7º Desafio Bodoquena MTB. Fechando o mês, nos dias 31 de maio e 1º de junho, acontecem as provas do Circuito de Velocross.