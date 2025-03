Bonito divulga regras e atraÃ§Ãµes para o Festival de VerÃ£o

Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação

A cidade de Bonito se prepara para mais a 1ª edição do Festival de Verão, que começa neste sábado, 1º de março, na Praça do Rotary, localizada na MS-178, na entrada da cidade. A abertura dos portões será às 19h30 e a entrada será gratuita, proporcionando uma excelente oportunidade para curtir um dos maiores eventos musicais da região.

No entanto, a organização do festival divulgou uma lista de proibições para garantir a segurança e o conforto de todos os participantes. Não será permitida a entrada com alimentos e bebidas, mochilas, garrafas de vidro, metal ou plástico, copos, armas, objetos cortantes e substâncias ilícitas. A medida visa assegurar que o evento ocorra de forma segura e organizada, sem comprometer a diversão e a experiência do público.

A programação do festival promete agitar os três dias de festa. Na primeira noite, os músicos Lucca e Matheus, além de João Aroldo e Betinho, vão animar o público com muito sertanejo, logo após a apresentação do grupo Samba Pop, que abrirá a festa e garantirá o ritmo envolvente para a noite de sábado.

No dia 2 de março, Bonito será palco de um grande show com Munhoz e Mariano, que retornam à cidade para mais uma apresentação eletrizante, muito esperada pelos fãs da música sertaneja. O Festival de Verão será encerrado no dia 3 de março com a performance de Bruninho e Davi, prometendo uma despedida animada e em grande estilo.