Bonito anuncia a 33ª Festa do Peão de Boiadeiro

Festa tradicional da região / TVE

A Prefeitura de Bonito, em parceria com o Clube do Laço Nabileque, anunciou a realização da 33ª Festa do Peão de Boiadeiro. O tradicional evento acontecerá entre os dias 8 e 11 de maio, prometendo movimentar a cidade com muita cultura, tradição e entretenimento.

As atrações da festa serão divulgadas em breve por meio das mídias oficiais dos organizadores. A expectativa é de mais uma edição marcada por grandes shows, montarias e a celebração da vida no campo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!