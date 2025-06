Calendário oficial pode impulsionar o laço comprido em MS

Aline Kraemer, Alems

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 146/2025, de autoria do deputado Marcio Fernandes (MDB), que propõe a inclusão do “Brasileirão de Laço Comprido” e do “Encontro de Laço Comprido do CLC” no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Os eventos estão previstos para acontecer anualmente no mês de junho, no Parque do Peão CLC, em Campo Grande.

O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso aprovado, os dois eventos passarão a compor o conjunto de ações culturais, esportivas e turísticas do Estado, com foco na valorização das tradições regionais e no incentivo ao esporte rural e ao turismo local.

Segundo o deputado Marcio Fernandes, a proposta busca fortalecer uma das expressões mais marcantes da cultura sul-mato-grossense.

“O laço comprido é um esporte tradicional que representa as raízes culturais do nosso Estado. Incluir esses eventos oficialmente no calendário é reconhecer sua importância, incentivar a prática esportiva e preservar nossas tradições rurais”, justificou o parlamentar.

