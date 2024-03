Câmara de Aquidauana sedia palestra para empresários sobre o FCO Empresarial

Câmara de Aquidauna / O Pantaneiro

A Câmara Municipal de Aquidauana sedia na próxima sexta-feira, 22, palestra sobre o FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) empresarial, a partir das 10h.

O evento é realizado pela Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), com apoio do Governo Federal, Fala Comigo MS, vereador Reinaldo Kastanha, Câmara e Prefeitura de Aquidauana.

Podem participar desde o pequeno ao médio empresário interessado em saber mais sobre o acesso ao crédito, carta de consulta e o fundo de financiamento.

O que é o FCO?

O FCO Empresarial é uma linha de crédito com prazos, limites e encargos financeiros diferenciados, destinada a empresas que se dedicam a atividade produtiva nos setores industrial, agroindustrial, mineral, de turismo, de infraestrutura econômica e de comércio e serviços na região Centro-Oeste.