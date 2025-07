Camionete com cabine artesanal dupla vira camarote de família no 9º Relíqua

Camionete F-100 original teve a cabine duplada artesanalmente por morador de Aquidauana / (Foto Ryan Santos/O Pantaneiro)

Uma família assistiu às atrações do 9º Encontro de Relíquias em camarote improvisado na carroceria de uma camionete Ford F-100, modelo artesanal, já que a cabine do veículo também foi acrescentada na cabine original.

“Meu pai fez isso artesanalmente”, conta João José em entrevista ao jornal O Pantaneiro. Acrescentou que, certa vez, ele estava trafegando e foi parado em blitz de fiscalização, quando os policiais perceberam a diferença.

Família frequenta Encontro de Relíquias de Aquidauana desde o primeiro realizado, em 2015 (Foto Ryan Santos)

Ficaram impressionados com a alteração, já que, há 50 anos, este tipo de camionete não existia.”Essa caminhonete está na família antes de eu existir, é do meu pai e esse modelo cabine dupla foi ele que fabricou, ele que fez ela. Na época nem existia caminhonete cabine dupla, aí ele foi e inventou, pode ver, é feito duas cabines em uma só, na época que nem existia”, conta o filho, orgulhoso da criação do pai.

A família ostenta, também, o título de já ter estado presente nos 9 Encontros de Relíquia de Aquidauana já realizados. “Sim, desde o primeiro encontro a gente está vindo aqui, e sempre fazendo da carroceria um camarote. No para-brisa da camionete, está o adesivo do primeiro encontro.