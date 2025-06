Camisão se prepara para três noites de tradição e alegria com a Festa Junina do Paxixi

Divulgação

O Distrito de Camisão, em Aquidauana, já está no clima das festas típicas com a chegada da Festa Junina do Paxixi, que promete três noites de muita animação, cultura e sabor entre os dias 26 e 28 de junho, a partir das 19h, na comunidade local.

Com o lema “Porque arraiá bom é arraiá no Paxixi”, o evento celebra a tradição junina de forma autêntica, reunindo moradores, visitantes dos distritos vizinhos e turistas em busca de uma experiência cultural genuína. A festa é organizada com o apoio da Prefeitura de Aquidauana e da comunidade de Camisão, e já é considerada uma das mais tradicionais do município.