Cantata de Natal tem música e fogos de artifício na Capital

Divulgacao TJMS

Na noite desta sexta-feira, 13 de dezembro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou a tradicional Cantata de Natal no Centro Integrado da Justiça (Cijus), no centro de Campo Grande. O evento reuniu magistrados, servidores, colaboradores, familiares e membros da comunidade em uma noite de celebração do espírito natalino.

Sob a regência do maestro Nilo Cunha, o Coral do TJMS, composto por 46 servidores, apresentou um repertório que incluiu clássicos natalinos. A cantata também contou com a performance da solista Alice Cunha. O evento foi encerrado com um espetáculo de fogos de artifício.

A Cantata de Natal é uma tradição no calendário do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, promovendo um ambiente de confraternização e união.

O evento de hoje segue a apresentação realizada na última terça-feira, 10 de dezembro, no prédio da Secretaria do Tribunal de Justiça. Para aqueles que não puderam participar da apresentação no Cijus, o Coral do TJMS fará mais uma apresentação na próxima segunda-feira, 16 de dezembro, às 18 horas, no Fórum de Campo Grande.

A iniciativa é apoiada pela administração do TJMS, liderada pelo presidente desembargador Sérgio Fernandes Martins, que ressaltou a importância de eventos como a Cantata para celebrar a cultura, a música e os valores do Judiciário junto à comunidade.