Cantora gospel Amanda Loyola se apresenta em Aquidauana

Amanda Loyola / Divulgação

A cantora gospel Amanda Loyola se apresenta no Shopping Atlântico, em Aquidauana, no dia 5 de dezembro, às 20h.



Quem é Amanda Loyola?



Amanda Loyola é uma jovem cantora gospel, capixaba, que vem conquistando o Brasil com sua voz e talento.

A artista foi descoberta pelo diretor do "Programa do Raul Gil", quando se destacou pelo seu timbre único, voz firme e marcante. A partir daí, o Raul Gil Jr a convidou para participar do quadro Jovens Talentos do SBT onde foi finalista do programa.

Amanda Loyola já lançou três canções pela gravadora Sony: "Bússola", "Entrego" e "Você por perto", que mostram sua versatilidade e sensibilidade musical. Ela também tem um canal no Youtube e um perfil no Instagram, onde interage com seus fãs e compartilha seu dia a dia.