Carlo Acutis será canonizado neste domingo e se torna o primeiro santo millennial

A canonização do beato Carlo Acutis acontece neste domingo (7), no Vaticano. Morto aos 15 anos devido a um quadro agudo de leucemia, Carlo se tornou conhecido como o padroeiro da internet, por usar as redes digitais para evangelizar. Ele será o primeiro santo da geração millennial, formada por pessoas nascidas entre as décadas de 1980 e 1990.

A cerimônia está marcada para as 10h, horário local (5h de Brasília), e será presidida pelo papa Leão XIV, em sua primeira canonização desde que assumiu o pontificado, em maio deste ano. Inicialmente, o evento estava previsto para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiado devido à morte do papa Francisco.

O papa Francisco já citava Carlo como exemplo para a juventude, por unir fé, simplicidade e conexão com o mundo contemporâneo. “Não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos”, declarou.

Biografia

Carlo nasceu em Londres, em 1991, mas cresceu em Milão, Itália. Apaixonado por videogames e tecnologia, desde cedo demonstrava profunda devoção à fé católica. Fez a primeira comunhão aos 7 anos e passou a assistir à missa diariamente, além de ajudar os necessitados com doações de roupas e alimentos.

Na adolescência, Carlo utilizou seus conhecimentos em engenharia da computação para criar um site que divulgava milagres eucarísticos e aparições marianas reconhecidas pela Igreja. Após sua morte, em outubro de 2006, muitas das pessoas beneficiadas por suas ações estiveram presentes em seu funeral.

Milagres que levaram à canonização

O reconhecimento da santidade de Carlo ocorreu após a comprovação de dois milagres. O primeiro, que resultou na beatificação, aconteceu em Campo Grande (MS), em 2013. O menino Matheus Vianna, de 3 anos, com uma doença congênita no pâncreas, foi curado ao tocar uma relíquia de Carlo, sem qualquer explicação científica.

O segundo milagre ocorreu em 2022, com Valéria Valverde, da Costa Rica. Aos 21 anos, ela sofreu um grave acidente de bicicleta em Florença, Itália. Após sua mãe rezar no túmulo de Carlo em Assis, a jovem começou a respirar normalmente sem aparelhos no mesmo dia, segundo o Vaticano.

A canonização de Carlo Acutis marca um momento histórico para a Igreja, reconhecendo a santidade de um jovem que

