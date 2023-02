Carnaval agitou cinco cidades do MS

Carnaval em Aquidauana teve show da Banda Lilás / Prefeitura

A festa de carnaval começou em varias cidades do Mato Grosso do Sul, na sexta-feira e levou alegria para todos o foliões. Desde a ultima semana, varios shows gratuitos aconteceram. Entre as cidades que são mais procuradas nessa época do ano, selecionamos alguma, confira.

Na noite deste domingo (18), o carnval de Aquidauana foi no distrito de Piraputanga com a entrada franca os foliões puderam curtir o show da banda Lilás e Armazém Brasil e nos intervalos houve apresentação da Dj Yara Rayane. A festa vai até hoje, (20) e tem espaço kids para as criança e praça de alimentação.

Ja em Miranda o carnaval teve desfile de quatros blocos e show regional. No Domingo a atração ficou responsavel pelo grupo Koisabamba,a festa leva o nome de Pantanal Folia.

Para quem quis curtir um carnaval de forma mais tranquila e calma o destino escolhido foi Bonito, a cidade não teve carnaval de rua e conforme divulagdo pela a prefeitura, também não houve a realização de grande eventos. A iédia principal foi focar nos turistsa que procurava sossego.

Em Corumbá cidade conhecida por ser destino favorito dos foliões que curte um carnaval com apresatação de escolas de samba. Ontem (19) a escola Acadêmicos do Pantanal foi quem encerrou a primeira noite de folia na cidade branca, e trazia o tema signos. A festa continua hoje, com mais apresentações de escola de samba

Na Capital, a festa foi até 00h o bloquinho Capivara Blasé encerrou o evento meia hora mais cedo por conta chuva, mas os foliões ficaram até a 00h em um trecho da Avenida Mato Grosso. A festa em Campo Grande continua hoje na Esplanada Ferroviaria e também incia hoje o desfile das escolas de samba da Capital, na praça do papa a partir das 20h .