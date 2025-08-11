Cavalgada trouxe novidade e força da ExpoAqui 2025 em Aquidauana 

Boiada do Chocolate, de Camapuã, foi a novidade na cavalgada deste ano, a convite do presidente Paulo Chedid / Foto Toninho Welton

O diferencial este ano foi a presença da boiada convidada pelo presidente Paulo Chedid. “Neste ano, chamamos os bois lá de Camapuã, isso nunca teve aqui”, anunciou. Ele disse estar com boa expetativa de sucesso pela qualidade dos quatro shows contratados, pelo fato dos portões estarem abertos durante toda a ExpoAqui e pelo Rodeio.

A tradicional cavalgada que anuncia a ExpoAqui 2025 foi realizada na manhã de sábado (9), em Aquidauana. Às 8h, as dependências do Sindicato Rural de Aquidauana, já estavam com mais de uma centena de cavaleiros, amazonas e peões.

Paulo Chedid, presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, convida população para ExpoAqui 2025 (Foto Toninho Welton)

“Vão ter três leilões. Na quinta-feira vai ser um leilão só de fêmeas. Na sexta-feira um leilão só de machos. E no sábado um leilão especial que é o Spoak Horse, um leilão de cavalos com quarto de milha e paint horse”, confirmou Chedid.

Ariovaldo Alves Pereira, conhecido como Chocolate, é o proprietário da boiada que abrilhantou a cavalgada. “São 28 animais, que viajaram quase 300 quilômetros, perto de cinco horas de viagem: 25 bois, duas novilhas e um búfalo”, informou Chocolate, em entrevista à reportagem de O Pantaneiro.

Cavalgada teve mais de 150 animais, cavaleiros, amazonas e peões, este ano em Aquidauana (Foto Toninho Welton)

Chocolate é domador de bois e garantiu que todos são dóceis e, desde 1995, fazem parte de um projeto social chamado Boi de Sela do Chocolate, “para retirar as crianças do celular e das ruas, inclusive atendemos autistas com estes animais”.

Em seguida, deu vários comandos ao búfalo chamado Silverado que estava ao seu lado, como deitar, levantar e ele prontamente atendeu, permitindo a diversas pessoas se aproximarem e passarem a mão em seu pelo. “Agora, nas férias, as crianças andam a semana inteira e quando voltam as aulas, período de aula, nos sábados e domingos, lá em Camapuã”, finaliza o domador.

Mni bois chamaram a atenção da população na cavalgada da ExpoAqui 205, sábado (9), em Aquidauana (Foto Toninho Welton)

Perto dele estava o mini boi Pretinho do Ar, montado por Juliano Teixeira Lopes, um garoto aquidauanense de 12 anos. “É bem especial, é legal. É a primeira vez que estou participando”, disse, animado.

Lorenzo Alves Figueiredo é o filho do Chocolate responsável direto pelo cuidado dos animais. “São todos mansos. A gente sempre trata o boi muito bem, pode chegar tranquilo que ele não faz mal à ninguém”, incentivou ele. Seguindo o dom do pai, Figueiredo disse que sempre deixa os animais em pasto aberto e até conversa com eles: “eles entendem a gente”.

Equipe da Violada Tendél, que será sábado, dia 16, na ExpoAqui, também paerticipou da cavalgada (Foto Toninho Welton)

Com a animação do locutor camapuanense Dimas, que conhece os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a cavalgada começou. O caminhoneiro Claudinei Guedes, morador do bairro, foi para o portão com seu filho.

“É uma inspiração de cultura, né? Eu trago meu guri aqui, nós viemos só pra ver a cavalgada, é uma coisa muito importante pra nós”, disse. Ele está com boas expetativas da ExpoAqui 2025: “Ah, nós estamos preparados, como todos os anos tá sendo, né? Vai ser maravilhoso”.

Cavaleiros de Aquidauana participaram efetivamente da cavalgada de sábado (9) anunciando a ExpoAqui 2025 (Foto Toninho Welton)

A professora aposentada Ana Jane da Costa Marques, também saiu de casa para assistir à passagem da cavalgada. “Está linda a cavalgada! Bem bonita, organizada! Gostei! Achei bem bacana!”, disse.

Sobre a ExpoAqui 2025, disse que “é um movimento bastante importante para a cidade, traz bastante emprego, né? E visitas de fora, gera renda, né? Então, acho bastante louvável!”

O autônomo Claudemir de Souza Padilha, parabenizou a organização: “Rapaz, está de parabéns, seu Paulo Chedid, Prefeitura, o trem está movimentado, hein? Está top demais! Já é a segunda vez que eu venho! Estamos juntos aí! Bom demais da conta! Trouxe minha filha, está lá na frente! Ela gosta, fica o dia inteiro em cima do cavalo! Vamos aí! Parabéns à organização!”, disse.

Cavalgada passou pela Avenida Dr. Sabino, popularmente conhecida como Av. Pantaneta, em Aquidauana (Foto Toninho Welton)

A servidora pública federal, da UFMS, Elaine Castro Gaúna, moradora de Aquidauana, saiu de dentro da casa, no frio, e foi para o portão com as crianças ver a cavalgada passar.

No centro da cidade, aconteceu a realização de um sonho. A estudante Gilmara da Silva Carvalho estava parada na calçada esfregando as mãos, com muita ansiedade, ficando na ponta dos pés para avistar a cavalgada se aproximar. “Vim da fazenda de madrugada para andar na cavalgada, não dormi essa noite, ansiosa esperando”, disse, ao ser entrevistada pela reportagem de O Pantaneiro.

Gilmara realizou seu sonho de participar de uma cavalgada e contou com a colaboração da amiga Maiza (Foto Toninho Welton)

A amiga Maiza Bahmad, desceu do cavalo e o entregou para Gilmara, que, feliz da vida, montou e foi para o meio da cavalgada. “Tô ajudando ela. Ela tinha muita vontade de participar e eu pedi pra ela vir da fazenda e passei o cavalo para ela, porque era o sonho dela”, disse.

Na rua 7 de setembro, entre as ruas Augusto Mascarenhas e Estevão Alves Corrêa, mais de 150 animais, cavaleiros, amazonas e peões, fizeram uma manifestação cívica. Todos rezaram e cantaram o Hino Nacional Brasileiro.

O berrante tocou e o presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Paulo Chedid, emocionado, agradeceu aos participantes, ao público nas calçadas, aos moradores e comerciantes, a equipe de apoio, e reforçou o convite para prestigiarem os quatro dias da ExpoAqui, de 14 a 17 de agosto, no Parque de Exposições.

Polícia Militar de Aquidauana deu tyodo apoio necessário para a segurança na cavalgada (Foto Toninho Welton)

“Portões abertos, de novo, este ano. Espero toda a população lá com a gente, vendo os shows, vendo os rodeios”, disse ao microfone do carro de som. Agradeceu ao Chocolate, por ter vindo com sua boiada lá de Camapuã, e, também, ao locutor Dimas: “Você, Dimas, é um campeão, obrigado pela sua presença”.

O empresário Felipe Alexandre Gomes Fernandes, estava na porta de sua loja com sua equipe de comerciárias, admirando tudo. “Eu acho que é muito importante para a cultura do nosso povo pantaneiro, aqui em Aquidauana. Tem que estimular, sim, até um meio de fomentar o nosso evento, a exposição”, comemorou.

A dona de casa Flávia Vale, achou tudo “muito lindo, os bichos muito bem tratados, pessoas maravilhosas, receptivas, criançada também participando, é muito lindo, a família toda reunida”.

A designer Sabrina Santana, comentou a importância cultural da movimentação. “É muito legal, uma coisa de cultura aqui de Aquidauana, né? Porque todo mundo gosta de cavalo, gosta dessa cultura e a exposição é maravilha, todo mundo participa. É uma coisa bem amiga, bem família também”.

Ao seu lado, a empresária Crisley, achou tudo “bem legal. Estou gostando bastante, é um atrativo para a cidade, sem contar que é bem lindo, ver os fazendeiros, as pessoas, os cavalos, as vacas, tinha gente andando até em burrinho”.



