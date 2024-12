Centro de Campo Grande celebra o natal com Cantata no Cijus

Ilustrativa

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) convida todos a prestigiarem a tradicional Cantata de Natal, que acontecerá nesta sexta-feira, 13 de dezembro, a partir das 18 horas, no Centro Integrado da Justiça (Cijus), localizado no centro de Campo Grande.

Na última terça-feira, 10 de dezembro, o Coral do TJMS já encantou o público com sua apresentação no prédio da Secretaria do Tribunal. Sob a regência do maestro Nilo Cunha, o coral, composto por 46 servidores, emocionou os presentes com um repertório que incluiu clássicos natalinos, como Glória, de Antonio Vivaldi, e Divano, de Eric Levi. A solista Alice Cunha também foi homenageada durante a apresentação.

A Cantata se tornou uma tradição no calendário de eventos do Poder Judiciário, reunindo magistrados, servidores, colaboradores e familiares em um ambiente de celebração e união. A decoração de Natal, aliada às canções do coral, proporcionaram um ambiente acolhedor, destacando os valores de paz e fraternidade.

Adicionalmente, após a apresentação de hoje no Cijus, o coral retornará ao palco no Fórum de Campo Grande, na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, também às 18 horas.

Todas as apresentações da Cantata são apoiadas pela administração do TJMS, sob a liderança do presidente desembargador Sérgio Fernandes Martins, que ressalta a importância dessa celebração para a Justiça Estadual e para a celebração da música e cultura na comunidade.

Para tornar a noite ainda mais especial, a apresentação de hoje contará com fogos de artifício ao final, encerrando a festa com chave de ouro.