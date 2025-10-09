Clássicos do automobilismo tomam conta de Ponta Porã no fim de semana

Encontro Internacional reúne raridades de quatro países em celebração cultural sobre rodas
Evento reunirá raridades no parque da cidade / Divulgação
Entre sábado e domingo, 11 e 12 de outubro, o Parque dos Ervais, em Ponta Porã, será transformado em um verdadeiro museu a céu aberto durante o 14º Encontro Internacional de Carros Antigos. O evento, que começa a partir das 18h, promete encantar fãs do automobilismo com relíquias que atravessaram décadas e fronteiras.
Modelos emblemáticos vindos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai estarão em exposição, reunindo colecionadores, clubes e apaixonados por veículos antigos. Mais do que uma mostra de carros, o encontro celebra a memória e a estética do design automotivo, com peças que contam histórias e preservam tradições.
Com entrada gratuita, o público também poderá aproveitar uma ampla variedade gastronômica na praça de alimentação, visitar feiras de antiguidades, curtir shows ao vivo e desfrutar de atividades pensadas para toda a família. A atmosfera nostálgica e festiva faz do encontro um dos mais representativos eventos culturais da região de fronteira.
Organizado pelo Clube de Carros Antigos de Ponta Porã, o evento conta com apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e do vereador Marcelino Nunes. O prefeito Eduardo Campos reforça o papel do encontro como ponto de conexão entre gerações e culturas, mantendo viva a paixão pelos clássicos sobre rodas.
