09 de Outubro de 2025 • 16:57

Evento

Clássicos do automobilismo tomam conta de Ponta Porã no fim de semana

Encontro Internacional reúne raridades de quatro países em celebração cultural sobre rodas

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 14:59

Evento reunirá raridades no parque da cidade / Divulgação

Entre sábado e domingo, 11 e 12 de outubro, o Parque dos Ervais, em Ponta Porã, será transformado em um verdadeiro museu a céu aberto durante o 14º Encontro Internacional de Carros Antigos. O evento, que começa a partir das 18h, promete encantar fãs do automobilismo com relíquias que atravessaram décadas e fronteiras.

Modelos emblemáticos vindos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai estarão em exposição, reunindo colecionadores, clubes e apaixonados por veículos antigos. Mais do que uma mostra de carros, o encontro celebra a memória e a estética do design automotivo, com peças que contam histórias e preservam tradições.

Com entrada gratuita, o público também poderá aproveitar uma ampla variedade gastronômica na praça de alimentação, visitar feiras de antiguidades, curtir shows ao vivo e desfrutar de atividades pensadas para toda a família. A atmosfera nostálgica e festiva faz do encontro um dos mais representativos eventos culturais da região de fronteira.

Organizado pelo Clube de Carros Antigos de Ponta Porã, o evento conta com apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e do vereador Marcelino Nunes. O prefeito Eduardo Campos reforça o papel do encontro como ponto de conexão entre gerações e culturas, mantendo viva a paixão pelos clássicos sobre rodas.

