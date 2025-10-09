Clássicos do automobilismo tomam conta de Ponta Porã no fim de semana

Evento reunirá raridades no parque da cidade / Divulgação

Modelos emblemáticos vindos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai estarão em exposição, reunindo colecionadores, clubes e apaixonados por veículos antigos. Mais do que uma mostra de carros, o encontro celebra a memória e a estética do design automotivo, com peças que contam histórias e preservam tradições.

Entre sábado e domingo, 11 e 12 de outubro, o Parque dos Ervais, em Ponta Porã, será transformado em um verdadeiro museu a céu aberto durante o 14º Encontro Internacional de Carros Antigos. O evento, que começa a partir das 18h, promete encantar fãs do automobilismo com relíquias que atravessaram décadas e fronteiras.

Com entrada gratuita, o público também poderá aproveitar uma ampla variedade gastronômica na praça de alimentação, visitar feiras de antiguidades, curtir shows ao vivo e desfrutar de atividades pensadas para toda a família. A atmosfera nostálgica e festiva faz do encontro um dos mais representativos eventos culturais da região de fronteira.

Organizado pelo Clube de Carros Antigos de Ponta Porã, o evento conta com apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e do vereador Marcelino Nunes. O prefeito Eduardo Campos reforça o papel do encontro como ponto de conexão entre gerações e culturas, mantendo viva a paixão pelos clássicos sobre rodas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!