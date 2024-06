Com apoio do Governo, Festa do Divino Espírito Santo volta para Capital

Apresentação na Governadoria / Foto: Álvaro Rezende

Com apoio e parceria do Governo do Estado, a tradicional Festa do Divino Espírito Santo vai ocorrer no próximo domingo (9), a partir das 8h, no Cotolengo, em Campo Grande. Na sua 27° edição o evento é uma celebração de fé, que conta com várias atrações culturais e artísticas.

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta segunda-feira (3) a visita da Bandeira do Divino Espírito Santo. O padre Sérgio Marcon, da Catedral São José de Coxim, aproveitou a oportunidade abençoar o local e orar por todos os prédios do Parque dos Poderes.

“É muito gratificante receber a bandeira aqui, pois ela tem um significado muito forte para gente. O nosso dia a dia é de muito trabalho e momento de fé é importante, sem esta referência e benção ficaria mais difícil conduzir as coisas. Que esta linda festa continue e conte com nosso apoio”, afirmou o governador.

A Bandeira do Divino chegou em Campo Grande nesta segunda (3) e vai visitar várias instituições ao longo da semana, além de ir nas residências de mais de 40 famílias. Na quinta-feira (6) vai ser levada a Igreja São José, a partir das 19h.

Já no domingo a festa começa às 8h com o café da manhã. Depois terá a tradicional missa (9h), seguida pelo almoço e baile, que contará com o show de Marlon Maciel e o grupo Trem Pantaneiro. O evento segue até as 18h. Os interessados podem comprar o convite no dia da celebração (R$ 70,00).

A Bandeira do Divino começou o seu giro em 19 de maio, que é o Dia de Pentecostes. Depois da passagem em Campo Grande, segue para Coxim, onde a festa vai acontecer de 12 a 21 de julho. Uma celebração que busca elevar a fé das pessoas. Ela só deixou de ser realizada durante os anos de pandemia.

A Festa do Divino Espírito Santo começou em Coxim há mais de 128 anos, sendo considerada a mais antiga de Mato Grosso do Sul. Com o tempo os próprios moradores de Coxim que vieram para Campo Grande resolveram trazer a tradição e fazer a festa também na cidade. Ela faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS