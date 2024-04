Com caipirinha em dobro, o Sambra Trio animará a sexta-feira no Will's Restaurante

Trio se apresenta nesta sexta-feira / Divulgação

O Will's Restaurante promete mais um fim de semana animado com música ao vivo. Nesta sexta-feira, 12, além da atração regional, os clientes podem aproveitar a promoção de caipirinha em dobro a partir das 18h.

Segundo a organização, no sábado, 13, a agenda continua com o cantor Junino, que se apresentará a partir das 20h. No domingo, 14, a sertaneja Gleici Helena animará o horário do almoço.

A entrada é franca no Shopping Atlântico, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, 1169, no bairro Santa Therezinha, em Aquidauana