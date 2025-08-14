Dupla Jads e Jadson marca o início dos shows da ExpoAqui 2025 hoje

Além da música, o rodeio é outro ponto alto do evento, reunindo alguns dos melhores competidores do País
Divulgação
A partir desta quinta-feira (14), Aquidauana dá início à Expoaqui 2025, considerada a maior festa agropecuária do Pantanal. E quem abre a programação musical é a dupla Jads & Jadson, levando ao palco sucessos que prometem embalar o público.
Até domingo (17), o Parque de Exposições será palco de grandes atrações, com shows de Zé Henrique & Gabriel (sexta, 15), Ralf (sábado, 16) e João Bosco & Vinícius (domingo, 17), todos com entrada gratuita.
Além da música, o rodeio é outro ponto alto do evento, reunindo alguns dos melhores competidores do país em busca de uma vaga na final de Barretos, um dos campeonatos mais tradicionais do segmento.
Durante todos os dias, os visitantes poderão conferir a feira agropecuária com as maiores marcas do setor, leilões de gado, palestras técnicas, gastronomia típica e diversas oportunidades de negócios, consolidando a Expoaqui como vitrine do agronegócio regional.
Realizada pelo Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a festa une tradição, cultura e desenvolvimento, atraindo público de toda a região pantaneira.
