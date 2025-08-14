Dupla Jads e Jadson marca o início dos shows da ExpoAqui 2025 hoje

Divulgação

Até domingo (17), o Parque de Exposições será palco de grandes atrações, com shows de Zé Henrique & Gabriel (sexta, 15), Ralf (sábado, 16) e João Bosco & Vinícius (domingo, 17), todos com entrada gratuita.

A partir desta quinta-feira (14), Aquidauana dá início à Expoaqui 2025, considerada a maior festa agropecuária do Pantanal. E quem abre a programação musical é a dupla Jads & Jadson, levando ao palco sucessos que prometem embalar o público.

Além da música, o rodeio é outro ponto alto do evento, reunindo alguns dos melhores competidores do país em busca de uma vaga na final de Barretos, um dos campeonatos mais tradicionais do segmento.

Durante todos os dias, os visitantes poderão conferir a feira agropecuária com as maiores marcas do setor, leilões de gado, palestras técnicas, gastronomia típica e diversas oportunidades de negócios, consolidando a Expoaqui como vitrine do agronegócio regional.

Realizada pelo Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a festa une tradição, cultura e desenvolvimento, atraindo público de toda a região pantaneira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!