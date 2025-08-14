Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 16:45

Buscar

Últimas notícias
X
Eventos

Dupla Jads e Jadson marca o início dos shows da ExpoAqui 2025 hoje

Além da música, o rodeio é outro ponto alto do evento, reunindo alguns dos melhores competidores do País

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 16:12

Atualizado em 14/08/2025 às 16:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A partir desta quinta-feira (14), Aquidauana dá início à Expoaqui 2025, considerada a maior festa agropecuária do Pantanal. E quem abre a programação musical é a dupla Jads & Jadson, levando ao palco sucessos que prometem embalar o público.

Até domingo (17), o Parque de Exposições será palco de grandes atrações, com shows de Zé Henrique & Gabriel (sexta, 15), Ralf (sábado, 16) e João Bosco & Vinícius (domingo, 17), todos com entrada gratuita.

Leia Também

• Dom Josimo assumiu o tradicional Bar Vitória da ExpoAqui 2025

• Senar MS abre programação da ExpoAqui 2025

Além da música, o rodeio é outro ponto alto do evento, reunindo alguns dos melhores competidores do país em busca de uma vaga na final de Barretos, um dos campeonatos mais tradicionais do segmento.

Durante todos os dias, os visitantes poderão conferir a feira agropecuária com as maiores marcas do setor, leilões de gado, palestras técnicas, gastronomia típica e diversas oportunidades de negócios, consolidando a Expoaqui como vitrine do agronegócio regional.

Realizada pelo Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a festa une tradição, cultura e desenvolvimento, atraindo público de toda a região pantaneira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento 

Cavalgada trouxe novidade e força da ExpoAqui 2025 em Aquidauana 

Evento

2ª Feira Quilombola Unificada celebra cultura e tradição em Nioaque

Eventos

Teatro de rua chega a Bonito com espetáculo gratuito na praça

Projeto De Ponto a Ponto' leva teatro e circo ao Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro

Aquidauana realiza 10ª edição da Paixão de Cristo com teatro ao ar livre e show musical

Curso de teatro em MS está com inscrições abertas até 12 de maio

Carnaval 

Aquidauana parou com os desfiles e na Capital Escola de Samba faz 50 anos

Publicidade

9º Encontro de Relíquias

Camionete com cabine artesanal dupla vira camarote de família no 9º Relíqua

ÚLTIMAS

Saúde

Caravana da Castração ultrapassa meta em Aquidauana

Caravana registrou mais de 4 mil procedimentos no MS

Polícia

Dois homens são presos por furto e receptação em Corumbá

Duas bicicletas foram recuperadas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo