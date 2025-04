Festival de Inverno de Bonito 2025 anuncia programação de shows nacionais

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

A edição 2025 do tradicional Festival de Inverno de Bonito divulgou a grade de shows entre os dias 20 e 24 de agosto. Com o tema "Da Terra Viva, Nossa Arte Vibra", o evento celebra a diversidade cultural e as riquezas naturais da região, oferecendo uma programação que une música, dança, teatro, cinema, artesanato, gastronomia e diversas expressões artísticas.

Durante cinco dias, Bonito – reconhecida nacional e internacionalmente por suas paisagens naturais – se transforma em um grande palco a céu aberto, recebendo turistas de todo o país e reforçando o compromisso com a sustentabilidade e o ecoturismo.

A programação musical deste ano conta com artistas consagrados, que prometem animar o público com shows gratuitos na praça central da cidade. Confira a lista de atrações:

20 de agosto - Elba Ramalho

21 de agosto - Titãs

22 de agosto - Samuel Rosa

23 de agosto - Jorge Aragão

24 de agosto - Guilherme & Santiago

Além dos shows principais, o festival contará com apresentações de artistas regionais, oficinas culturais, feiras de artesanato e atividades voltadas para toda a família.

Com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e realização de diversas instituições culturais, o Festival de Inverno de Bonito se consolida, mais uma vez, como um dos principais eventos culturais do Centro-Oeste brasileiro.

