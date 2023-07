Confira a programação completa do aniversário de 131 anos de Aquidauana

Igreja Matriz em Aquidauana / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira, 26, a programação completa do aniversário de 131 da cidade. Será quase um mês de festa e comemoração do Portal do Pantanal.

Conforme a publicação, os eventos vão de 2 a 25 de agosto.

"Sintam-se parte dessa história e celebrem conosco as vitórias alcançadas, os desafios superados e o futuro promissor que nos aguarda. Sua presença será a maior prova de que, juntos, podemos construir uma cidade ainda mais próspera e acolhedora. Espero vocês para abrilhantar nossa festa de aniversário", descreveu o prefeito Odilon Ribeiro.

Para celebrar o aniversário de Aquidauana, acontecerão eventos esportivos, culturais, sociais, religiosos e várias inaugurações de obras públicas de infraestrutura urbana e escolar.

Confira o cronograma: