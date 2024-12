Confira a programação de Natal da semana em Aquidauana

Natal da esperança em Aquidauana / O Pantaneiro

A 8ª edição do Natal da Esperança traz uma programação especial durante todo o mês de dezembro, com muita iluminação, visitas ao Papai Noel, além de atrações culturais e musicais.

A Casa do Papai Noel estará aberta para visitação diariamente, das 18h30 às 22h, exceto nos dias 24 e 25 de dezembro.

Enquanto as crianças se encantam com a magia do Natal, admirando as luzes, as cores e a Casa do Papai Noel, os adultos podem aproveitar apresentações musicais de qualidade, realizadas na Praça dos Estudantes. No mesmo local, funciona todas as noites uma Praça de Alimentação.

Idealizado durante a gestão do prefeito Odilon Ribeiro, o Natal da Esperança vai além da decoração natalina. O evento se tornou uma opção de lazer para as famílias e uma oportunidade para os feirantes e vendedores ambulantes aumentarem sua renda no fim de ano.

Abaixo, confira a programação completa, com entrada gratuita:

18/12 – 18h – Cantata de Natal na Concha Acústica, com apresentações do Grupo de Louvor da IEQ Vida Nova e da Banda Municipal Otávio Mongelli.

19/12 – 19h – Show com Marcão e Juarez.

21/12 – 18h – Cantata de Natal na Concha Acústica.

23/12 – 19h – Show com Jarbas & Henrique.