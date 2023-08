Confira a programação do 4º Encontro de Chamamezeiros em Aquidauana

Festival do Chamamé / (Foto: Divulgação)

Aquidauana recebe no fim de semana o 4º Encontro de Chamamezeiros – Etapa Aquidauana, na Avenida Pantaneta, Com entrada franca todos os dias. A edição faz parte do calendário de comemoração do 131 anos de fundação da cidade.

O evento está em sua quarta edição, e pela primeira vez será realizado fora de Campo Grande. A programação contará com a presença de músicos da capital nacional do chamamé "Campo Grande", Dourados, Camapuã, Aquidauana e de Corrientes capital/ Argentina, a capital mundial do chamamé.

O chamamé já é considerado e respeitado como "patrimônio imaterial de Mato Grosso do Sul" e neste final de semana vai agitar Aquidauana da sexta-feira e sábado, 18 e 19.

Confira a programação