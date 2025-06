Confira a programação do 9º Encontro de Relíquias em Aquidauana

Tradicional evento em Aquidauana / O Pantaneiro

O evento será aberto com uma carreata de veículos antigos pelas ruas do centro da cidade. A concentração dos participantes acontece na Avenida Pantaneta.

Aquidauana continua neste fim de semana o 9º Encontro de Relíquias, evento que reúne apaixonados por carros antigos e colecionadores de diversas partes do Brasil. A programação deste sábado, 22 de junho, começa às 9h, com atividades que combinam tradição, música e muita nostalgia.

Durante a noite de sábado, o público poderá acompanhar uma sequência de atrações:

Das 19h às 21h, apresentação da banda Neurock

Das 21h às 22h, show Motocar, com manobras radicais de carros e motos

Das 22h às 23h30, show da banda V12

Da meia-noite às 2h da manhã, encerramento com Nirvana Tributo Brasil

No domingo, acontece a premiação simbólica dos proprietários de veículos inscritos. A participação é permitida apenas para veículos fabricados até 1996. Embora não haja competição, os expositores receberão certificados e souvenirs em reconhecimento à presença no evento.

A movimentação começou já na quinta-feira, com a chegada da primeira caravana, Os Filhos do Pires, vinda de Curitiba. “Este ano viemos com 11 antigomobilistas em cinco carros”, contou Marcelo Pires. Seu pai, José Floriano Pires, recepcionou o grupo com um costelão assado no tambor e música sertaneja ao vivo.

O relíqueiro Rhobson Lima deu as boas-vindas aos visitantes, desejando um excelente encontro a todos. Na sexta-feira, os participantes aproveitaram para conhecer as belezas naturais do distrito de Piraputanga, em um passeio turístico organizado pela equipe do evento.

Outro destaque foi a chegada de Valdecir, que estacionou sua kombihome, montou churrasqueira e varanda móvel, tudo enquanto vestia com orgulho a camiseta do 1º Encontro de Relíquias, realizado em 2017. A tradicional Confraria do Fuca, de Campo Grande, também marcou presença na primeira noite do encontro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!