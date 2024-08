Confira a programação do aniversário de 132 anos de Aquidauana

Monumento de Aquidauana / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou a programação completa do mês de aniversário de 132 anos da cidade.

Com início na sexta-feira, 2, na Praça da Igreja Matriz. O calendário inclui desde a inauguração de obras a shows.

Confira:

2 de agosto de 2024 | Sexta-feira

- 18h: Feira de Arte e Cultura

- Local: Praça da Igreja Matriz

3 de agosto de 2024 | Sábado

- 10h: Premiação XI JOPOIN Jogos dos Povos Indígenas

- Local: Aldeia Água Branca

- 19h: Avenida da Saúde - Edição Especial em Comemoração ao Dia da Capoeira

- Local: Avenida Pantaneta

4 de agosto de 2024 | Domingo

- 18h: Som da Concha - Shows com Banda Tribos de Areia e Flor de Pequi (Entrada Gratuita)

- Local: Concha Acústica da Praça Afonso Pena "Praça dos Estudantes" (Parceria com a Fundação de Cultura/MS)

6 de agosto de 2024 | Terça-feira

- 9h: Inauguração da Pavimentação Asfáltica e Lajotamento no Bairro Serraria

- Locais:

1. Rua Roberto Scaff (lajotamento atrás da Sanesul)

2. Rua Giovane Toscano de Brito (próximo à Secretaria de Produção)

- 9h30min: Inauguração da Pavimentação Asfáltica das Ruas do Bairro São Francisco

- Local: Rua Raimundo Damasceno esquina com Rua dos Souza

8 de agosto de 2024 | Quinta-feira

- 19h30min: Missa de Ação de Graças - 132 anos de Aquidauana

- Local: Igreja Matriz de Aquidauana, Praça Imaculada Conceição, S/N° - Centro

9 de agosto de 2024 | Sexta-feira

- 17h30min: Casamento Comunitário

- Local: Clube Arpa

10 de agosto de 2024 | Sábado

- 9h: Feira do Mercadão

- Local: Mercado Municipal de Aquidauana

- 15h: Marcha para Jesus

- 19h: Show com Disco Praise (Entrada Gratuita)

- Local: Avenida Pantaneta

13 de agosto de 2024 | Terça-feira

- 9h: Entrega de Caminhonetes, Caminhões Basculantes, Equipamentos para Guinchos, Ambulância, Van Limpeza e Manutenção

- Local: Pátio da Prefeitura

14 de agosto de 2024 | Quarta-feira

- 19h: Abertura Oficial da 55ª ExpoAQUI - Entrada Gratuita

- Local: Parque de Exposição de Aquidauana

- 20h: Abertura do Rodeio - Entrada Gratuita

- Show com Lauana Prado

- Local: Parque de Exposição de Aquidauana

15 de agosto de 2024 | Quinta-feira

- 7h30min: Hasteamento dos Pavilhões

- Local: Praça dos Estudantes

- 8h: Desfile Cívico, Escolar e Militar

- Local: Rua Sete de Setembro - Centro

- 19h: 55ª ExpoAQUI - Entrada Gratuita

- Rodeio e Shows com Gian & Giovani e Juliana Monteiro

- Local: Parque de Exposição de Aquidauana

16 de agosto de 2024 | Sexta-feira

- 20h: 55ª ExpoAQUI - Entrada Gratuita

- Rodeio e Shows com Clayton & Romário e Manutti

- Local: Parque de Exposição de Aquidauana

17 de agosto de 2024 | Sábado

- 20h: 55ª ExpoAQUI - Entrada Gratuita

- Rodeio e Show com Raça Negra

- Local: Parque de Exposição de Aquidauana

18 de agosto de 2024 | Domingo

- 20h: 55ª ExpoAQUI - Entrada Gratuita

- Final do Rodeio e Show com Brenno Reis & Marco Viola

- Local: Parque de Exposição de Aquidauana

20 de agosto de 2024 | Terça-feira

- 10h: Reinauguração da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro

- Local: Rua Hugo Correa, S/N° - Distrito de Piraputanga

22 de agosto de 2024 | Quinta-feira

- 18h: Premiação do 5° Concurso Artístico e Literário

- Local: Village Buffet - Rua Cândido Mariano, 2145 - Bairro Guanandy

23 de agosto de 2024 | Sexta-feira

- 8h: Inauguração do Viveiro Municipal

- Local: Parque da Lagoa Comprida

- 19h: Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Aquidauanense

- Local: Câmara Municipal de Aquidauana

24 de agosto de 2024 | Sábado

- 8h30min: Campeonato Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarra

- Local: Avenida Pantaneta

- 13h: Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross (3ª Etapa)

- Local: Pista do Aeroporto - Bairro Jardim Aeroporto

25 de agosto de 2024 | Domingo

- 7h: Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross (3ª Etapa)

- Local: Pista do Aeroporto - Bairro Jardim Aeroporto

29 de agosto de 2024 | Quinta-feira

- 9h: Inauguração da Pavimentação Asfáltica da Vila Pinheiro

- Local: Rua Francisco Pereira Alves, esquina da Transdelta

30 de agosto de 2024 | Sexta-feira

- 18h: Inauguração da Casa "Rubens Corrêa" e Sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR)

- Local: Rua Marechal Malet, 506

31 de agosto de 2024 | Sábado

- 8h: I Open CTO - IPSC

- Local: Clube de Tiro Orsi - Estrada das Três Barras

- 18h: Feira da Estação - Edição Especial de Aniversário

- Local: Estação Ferroviária - Rua Bichara Salamene - Centro