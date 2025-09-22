Confira a programação especial dos 77 anos de Bonito

Encerramento acontece na Praça da Liberdade / Diego Cardoso e Altair Santos Asscom/FIB

A cidade de Bonito comemora seus 77 anos com uma programação especial repleta de cultura, esporte e diversão para todas as idades.

As atividades começam no dia 27 de setembro, com a 3ª Mostra de Dança – Conexão: Encontros em Movimento, no projeto Garoto Cidadão.

E seguem até o dia 12 de outubro, com o grande Show do Dia das Crianças, na Praça da Liberdade, marcando o encerramento das celebrações.

Durante esse período, moradores e visitantes vão poder curtir apresentações de dança, música, eventos esportivos, atividades culturais e muito mais.

