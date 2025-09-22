Confira a programação especial dos 77 anos de Bonito

Agenda começa no dia 27 de setembro
Encerramento acontece na Praça da Liberdade / Diego Cardoso e Altair Santos Asscom/FIB
A cidade de Bonito comemora seus 77 anos com uma programação especial repleta de cultura, esporte e diversão para todas as idades.
As atividades começam no dia 27 de setembro, com a 3ª Mostra de Dança – Conexão: Encontros em Movimento, no projeto Garoto Cidadão.
E seguem até o dia 12 de outubro, com o grande Show do Dia das Crianças, na Praça da Liberdade, marcando o encerramento das celebrações.
Durante esse período, moradores e visitantes vão poder curtir apresentações de dança, música, eventos esportivos, atividades culturais e muito mais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Fé
Um dos milagres ocorreu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Educação
Resolução que cria o PBP-PMM está publicada no DOU desta segunda-feira
Cidades
Espaço de lazer com quadra de areia e paisagismo será construído em homenagem à tradição local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS