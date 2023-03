Confira programação da 3ª Festa do Pequi

Festa recheada de comida regional e música da nossa terra / Divulgação

A 3ª Edição da Festa do Pequi em Aquidauana está de volta. O evento acontece de sexta-feira (10) a domingo (12), no distrito de Camisão.

Com entrada gratuita todos os dias, a Festa do Pequi começa a partir das 19h, com shows e muita comida saborosa. Já no sábado e domingo, a praça de alimentação estará aberta a partir das 12h, servindo um delicioso almoço.

As atrações musicais serão:

19h de sexta-feira- Brendo & Vinicius, na sequência Victor Gregório & Marco Aurélio;

sábado às 19h - Anderson & Fernandes e depois Alex & Yvan;

domingo a festa começa às 12h, com show da dupla Edu & Hernandes, Gabriel Castilho e bailão carapé Bom Balanço.

A Festa do Pequi iniciou na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, com o objetivo de proporcionar momentos de lazer, entretenimento familiar e de promoção cultural.

Segundo afirmou o prefeito Odilon, “a festa traz além do lazer, o movimento para o turismo e para os comerciantes ambulantes, os restaurantes e as pousadas. Todos saem ganhando e por isso, fazemos questão de apoiar e realizar a festa em benefício da comunidade, para gerar renda”, destacou o prefeito.