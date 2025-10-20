Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 18:25

Solidariedade

Crianças da zona rural de Anastácio recebe brinquedos na terça-feira

Prefeitura promove ações em escolas com alegria, integração e sorrisos

Redação

Publicado em 20/10/2025 às 16:39

A iniciativa prevê a entrega de brinquedos e momentos de confraternização / Ilustrativa/Arquivo

A Secretaria de Assistência Social de Anastácio realizará, na terça-feira (21), uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças nas escolas da zona rural.

A iniciativa prevê a entrega de brinquedos e momentos de confraternização com os alunos das unidades localizadas no interior do município.

Com foco na valorização da infância e na inclusão social, o dia será dedicado à alegria, integração e sorrisos, garantindo que todas as crianças possam vivenciar a data com diversão, mesmo longe da área urbana.

A programação está organizada da seguinte forma:

  • 08h – EPMR KM 21
  • 10h – EPMR Manoel Valério
  • 13h – EPMR Novo Progresso
  • 15h – EPMR São Manoel

Segundo o prefeito Manoel Aparecido – Cido, a ação busca fortalecer os vínculos com as famílias da zona rural. “Nosso objetivo é levar alegria e fortalecer o vínculo com as famílias da zona rural, garantindo que todas as crianças possam celebrar essa data com sorrisos e brincadeiras”, afirmou.

