Crianças da zona rural de Anastácio recebe brinquedos na terça-feira

Prefeitura promove ações em escolas com alegria, integração e sorrisos
A iniciativa prevê a entrega de brinquedos e momentos de confraternização / Ilustrativa/Arquivo
A Secretaria de Assistência Social de Anastácio realizará, na terça-feira (21), uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças nas escolas da zona rural.
A iniciativa prevê a entrega de brinquedos e momentos de confraternização com os alunos das unidades localizadas no interior do município.
Com foco na valorização da infância e na inclusão social, o dia será dedicado à alegria, integração e sorrisos, garantindo que todas as crianças possam vivenciar a data com diversão, mesmo longe da área urbana.
A programação está organizada da seguinte forma:
Segundo o prefeito Manoel Aparecido – Cido, a ação busca fortalecer os vínculos com as famílias da zona rural. “Nosso objetivo é levar alegria e fortalecer o vínculo com as famílias da zona rural, garantindo que todas as crianças possam celebrar essa data com sorrisos e brincadeiras”, afirmou.
