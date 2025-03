Arquivo pessoal

Adriano Pires está se preparando para mais uma visita a Aquidauana, onde vai participar de mais uma edição do Encontro de Relíquias, evento tradicional da cidade.

Após reunião de alinhamento nesta semana, ele deve chegar à cidade de Aquidauana no próximo dia 18, marcando seu retorno a esse evento que reúne amantes de carros antigos.

Em 2019, ele fez uma viagem memorável de Curitiba a Aquidauana a bordo de um Fusca Azul, ano 1973, percorrendo quase 1,2 mil quilômetros e enfrentando uma jornada de 17 horas.

A motivação por trás dessa longa viagem foi uma surpresa para o pai de Adriano, que havia se mudado para o Mato Grosso do Sul.

Além do carinho pela família, a viagem também foi uma forma de celebrar o Encontro de Relíquias, que a cada edição atrai entusiastas de carros antigos de todo o Brasil.

A importância do evento para Adriano é tão grande que ele costuma usar a camiseta do Encontro de Relíquias em diversas ocasiões, reafirmando o orgulho que têm de participar desse tradicional evento.

A ocasião é uma verdadeira celebração para os apaixonados por veículos antigos, com exibições, encontros e troca de experiências sobre a história dos carros que marcaram gerações.

Sobre o evento

A oitava edição do Encontro de Relíquias, realizada de 30 de maio a 02 de junho de 2024, em Aquidauana, foi um sucesso absoluto, reunindo milhares de apaixonados por veículos antigos e celebrando a rica história dos clássicos automóveis no estado de Mato Grosso do Sul.

Durante os quatro dias de evento, o encontro não só encantou colecionadores e entusiastas de carros, mas também se consolidou como um evento cultural e turístico de grande relevância para a cidade.

O Encontro de Relíquias de Aquidauana se transformou em um marco para a região, atraindo participantes de diversas cidades de Mato Grosso do Sul, de estados vizinhos e, em 2024, alcançando o status de evento internacional.

Pela primeira vez, o evento contou com a presença de reliqueiros do Paraguai, ampliando ainda mais seu alcance e reforçando a importância do encontro no cenário global de veículos antigos.

Em 2025, o evento celebrará sua nona edição, prometendo ainda mais emoção, cultura e a valorização do patrimônio automotivo.

A cada ano, o Encontro de Relíquias se firma como um dos principais eventos do gênero no Brasil, destacando Aquidauana como um destino turístico vibrante, onde história e paixão por carros antigos se encontram para criar momentos inesquecíveis.