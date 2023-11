Desbravadores pantaneiros realizam encontro

Encontro de Desbravadores / Divulgação

O Clube de Desbravadores Pantaneiros do Sul da IASD NOVA VIDA realizou um encontro entre jovens e adolescentes, para demonstrar as habilidades e conhecimentos adquiridos nas reuniões de domingo.

Além de muita diversão e reforçar os laços de amizade, o grupo pode ter um encontro especial, com mensagens proferidas pelo Rafael Felberg do Ministério Jovem, Desbravadores e Aventureiros, Ministério de Música e o Pastor distrital Jhonatan Moraes.

“Tivemos a participação do clube de desbravadores Caminho das Águas do município de Anastácio que fez abertura do evento, e os Moto clubes - AMM, Abutres e Sombras no Caminho também participaram nas dinâmicas e diversão”, descreve.

A diretora Marluce Lima agradeceu a parceria com o 7º BPM (Batalhão da Polícia Militar, professora Wilsandra Béda e Prefeitura Municipal de Aquidauana.

