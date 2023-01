Desfile da escola de samba mirim 'Corumbá do Amanhã' tem inscrições abertas

Carnaval previsto para fevereiro de 2023 / (Foto: Divulgação)

O projeto ‘Corumbá do Amanhã – Grêmio Recreativo Escola de Samba Mirim’ abriu inscrições para participação no desfile carnavalesco. Segundo a Prefeitura Municipal, podem se inscrever qualquer criança matriculada na REME (Rede Municipal de Ensino) dentro da faixa etária prevista para cada fantasia.

A inscrição pode ser feita diretamente nas escolas da REME de Corumbá, que atendem das 07h às 11h e das 13h às 17h. Nas escolas de tempo integral o atendimento vai até 16 horas. A inscrição também é realizada pela internet por meio de preenchimento de formulário. Os croquis das fantasias, por cada escola, podem ser conferidos clicando neste link.

O desfile da Escola de Samba Mirim Corumbá do Amanhã será realizado no dia 21 de fevereiro, a partir das 18 horas, com concentração na rua Dom Aquino entre as ruas Frei Mariano e Antônio Maria. A iniciativa é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania com a coordenação da Superintendência de Políticas Públicas.

O projeto é uma ação da Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. A iniciativa atende crianças e jovens de 8 a 17 anos no contra-turno escolar com oficinas de percussão, violão e cavaquinho, samba enredo, mestre sala e porta bandeira, comissão de frente, passistas, rainha de bateria e corte e costura.

*Com assessoria de imprensa.