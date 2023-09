Desfile da Independência reúne autoridades e moradores em Aquidauana

Apresentações no desfile / Fotos: Rhobson Lima/O Pantaneiro

Autoridades do poder público e moradores prestigiaram o desfile cívico do Dia da Independência no Centro de Aquidauana, nesta quinta-feira, 7 de Setembro.

O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu a parceria com o Exército Brasileiro, instituições e projetos que participaram do tradicional encontro.

“Hoje é uma data muito especial em todo o Brasil, comemora nossa independência, nossa república. Só não veio mais gente [prestigiar o desfile] porque é um feriadão, as pessoas também querem passear, ir para o Pantanal pescar, enfim, teve muita gente. A gente cumpriu com a nossa missão, nossa homenagem da Independência do país, ao Exército Brasileiro, a sociedade aquidauanense que esteve aqui presente. [Quero] agradecer as Forças Armadas, um desfile muito bonito, nossas escolas da cidade, agradecer toda a equipe da prefeitura, a administração, educação, turismo, nossas bandas da região”.

O Tenente-coronel Felipe Barros, no 9° Batalhão de Engenharia e Combate, explicou que todo o efetivo militar da cidade desfilou.

“O 7 de Setembro é uma data marcando, a maior data do nosso país, que marca as comemorações da nossa independência. É um momento fundamental da história brasileira, riquíssima desde nosso descobrimento, nossas batalhas pela manutenção do território, Guararapes. Todos os anos que nosso país cresceu aos olhos de Portugal, Colônia, Reino Unido culminou para nossa independência. A partir da data que tivemos nossa soberania, decidir nossos destinos de acordo com o pensamento do nosso país, anseios da população. Uma história que nos trouxe aos dias de hoje, que nos deixa entre os grandes países no concerto das nações”.

Salientado paz e firmeza que a data representa, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Nilson Pontim, disse que espera união da população.

“O [Dia da Independência] é muito importante para o país, ficamos felizes de ter uma grande participação no nosso município, com a população que veio prestigiar. Espero que seja um dia de unir. Temos questões políticas que fizeram esse dia de protesto, [mas espero um dia] sem movimentos políticos contrário entre um e outro. Vamos pensar na pátria”.