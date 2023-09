Desfile de 7 de Setembro tem show aéreo e apresentações de bandas e fanfarras

Desfile em Campo Grande / Foto: Divulgação

Mais de 20 organizações civis e militares desfilarão nesta quinta-feira (7) pela rua 13 de maio, em comemoração ao Dia da Independência. O início do desfile está marcado para as 8h10, com revista à tropa militar nos altos da rua 14 de Julho (após a avenida Mato Grosso) pelo governador Eduardo Riedel, acompanhado do chefe do Comando Militar do Oeste, general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha.

Em seguida, o governador do Estado e o comandante do CMO seguem direto para o palanque oficial, localizado na esquina da avenida Afonso Pena com 13 de maio. Em frente ao palanque das autoridades, acontecem a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, Estado, e do Município, o acendimento da Pira com o Fogo Simbólico da Pátria por estudantes da rede pública de ensino, e a execução do Hino da Independência pela bando do Comando Militar do Oeste.

Este ano, em Campo Grande, mais de 4 mil pessoas vão desfilar em comemoração à data magna do Brasil. O público esperado ao longo da rua 13 de maio (entre as ruas Antônio Maria Coelho e 15 de Novembro) é de aproximadamente 15 mil pessoas. O desfile deve ter a duração de 2 horas.

A Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande, acompanhado de sua banda, abre o desfile. Logo após, desfilam integrantes do Projeto Florestinha da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, do Clube dos Desbravadores e banda, e os estudantes da Escola Estadual 26 de agosto, da Escola Municipal Antônio José Paniago (com banda), da Escola Estadual São Francisco, da Escola Estadual Teotônio Vilela (com banda), da Escola Estadual Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã Y, da Escola Estadual Professora Neyder Suelly Costa Vieira (com banda), da Escola Estadual Cívico-Militar Professor Alberto Elpídio Ferreira Dias, e do Colégio Militar de Campo Grande (com banda). O desfile contará com 1 mil estudantes da rede pública de ensino estadual e municipal.

Logo após seguem tropas à pé do Exército, com a banda da força terrestre. Neste momento, aeronaves do Batalhão de Aviação do Exército passaram pela rua 13 de maio.

Em seguida é a vez dos militares da Base Aérea de Campo Grande desfilarem, acompanhados da banda da Força Aérea Brasileira, e de aviões C-105 Amazonas, helicóptero H-60 Black Hawk, e a aeronave A-29 Super Tucano.

Os militares da Polícia Militar do Mato Grosso Sul e do Corpo de Bombeiros Militar do MS vêm em seguida, também juntamente com seus respectivos Corpo Musical. Integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal do Estado desfilam logo após.

O evento se encerra com um desfile motorizado com viaturas do Exército, FAB, PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica e Defesa Civil.

Trânsito

A Avenida Afonso Pena será interditada em ambos sentidos a partir das 20h de quarta-feira (6), entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Calógeras. As ruas 13 de Maio (entre as ruas Dom Aquino e 15 de Novembro) e 14 de Julho também serão bloqueadas a partir deste horário.

Na quinta-feira (7), a partir das 5h, a Rua 13 de Maio onde ocorre o desfile, será totalmente interditada, entre as avenidas Mato Grosso e Fernando Corrêa da Costa, assim como a Rua 14 de Julho, entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e a Eça de Queirós. A previsão é de que as vias sejam liberadas, após o desfile de 7 de setembro, a partir das 13h.