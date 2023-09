Desfile do Dia da Independência em Aquidauana começa às 8h

Trecho preparado para desfile / Rhobson Lima

O desfile cívico de 7 de Setembro em Aquidauana deve reuniu 17 instituições, nesta quinta-feira. A comemoração começa às 7h30 com o hasteamento da bandeira do Brasil, na Praça dos Estudantes, e o início do desfile às 8h a partir da Rua 7 de Setembro.

A realização do evento acontece em parceria do 9° Batalhão de Engenharia e Combate "Carlos Camisão" e a prefeitura.