Destaque da semana é a realização do "2º Arraiá da ALEMS"

O destaque dos eventos previstos para a próxima semana, entre os dias 16 a 22 de junho, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), é a realização do "2º Arraiá da ALEMS", no sábado, dia 22.

Também haverá realização de sessão solene, lançamento de livro, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e sessões plenárias.

Terça-feira

Na terça-feira (18), por proposição do deputado Roberto Hashioka (União) será realizado no Plenário Júlio Maia, a partir das 19h, Sessão Solene em Comemoração aos 116 anos da Imigração Japonesa no Brasil. Na celebração haverá a outorga da Comenda do Mérito “Terra do Sol Nascente”, concedida às pessoas integrantes ou descendentes da comunidade japonesa e às entidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade sul- mato-grossense.

Quarta-feira

A quarta-feira (19) inicia com reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O grupo se reúne, a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB).

À noite, também na quarta-feira, no Plenário Júlio Maia, haverá o lançamento da obra literária “Um homem de legado”, a partir das 19h. O evento, marca um projeto pioneiro da Rede Amiga de Negócios, com a obra “Um Homem de Legado”, que traz a biografia de personalidades masculinas com histórias de êxito, em forma de coautoria. A proposição é do deputado Junior Mochi (MDB).

Sábado

No sábado (22), acontece o 2º Arraiá da ALEMS, a partir das 17h30, por proposição do deputado e presidente, Gerson Claro (PP). Neste ano, além das entidades que recebem o que é arrecadado com a venda dos itens juninos das barracas típicas, a Escola do Legislativo está fazendo uma campanha para arrecadar produtos em prol do Rio Grande do Sul (RS), atingindo por enchentes e inundações devido ao elevado volume de chuva. Você pode doar itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, cobertores ou alimentos para cesta básica e ainda participar desta confraternização aqui no Parque dos Poderes. As apresentações musicais que animarão a festa serão o Grupo Canto da Terra e a banda de forró Flor de Pequi.

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

