Do Opala do avô até outras relíquias, Fernando celebra carros antigos

Fernando Oliveira de Souza esteve entre as centenas de reliqueiros que expuseram veículos no 3º Retrocar MS / O Pantaneiro

Para Fernando Oliveira de Souza, carro antigo nunca foi apenas um veículo. A paixão começou ainda na infância, alimentada pelas lembranças do avô ao volante de modelos que marcaram época, e acabou atravessando gerações até chegar à garagem da família. Hoje, morador de Aquidauana, ele mantém três relíquias - um Chevette, um Apollo e um Opala.

A história ganhou destaque durante a terceira edição do Retrocar MS, realizada no último fim de semana, em Campo Grande, e acompanhada pela reportagem de O Pantaneiro. O encontro reuniu colecionadores e admiradores de veículos antigos, transformando a Praça do Papa em um grande encontro de histórias, memórias e máquinas que resistiram ao tempo.

Fernando participou levando seu acervo e, ao longo dos anos, já passou por outros modelos. Comprar, vender, negociar e buscar novos exemplares fazem parte desse universo que, para ele, começou muito antes de existir uma coleção.

“Minha paixão vem desde criança. Meu avô andava de Opala, Brasília e Voyage quadrado. Então, isso vem de berço”, conta.

Três carros, três histórias

Atualmente, são três os clássicos que ocupam espaço especial na vida de Fernando: Chevette, Apollo e Opala. Mas a relação com os veículos antigos já rendeu outras conquistas.

Ele conseguiu a certificação de placa preta para três carros ao longo dessa trajetória: o Apollo, o Kadett e, mais recentemente, o Opala. O reconhecimento é destinado a veículos que atendem a critérios específicos de preservação e originalidade, tornando-se uma espécie de símbolo para quem se dedica à conservação de modelos históricos.

O Chevette, por sua vez, ainda aguarda a regularização da documentação para seguir o mesmo caminho. E esse carro carrega uma história particularmente especial. O veículo pertenceu ao tio de Sérgio, amigo e sócio de Fernando nessa paixão pelos antigos. Comprado ainda zero-quilômetro na antiga Âncora Veículos, o Chevette permaneceu guardado por anos na garagem da família.

Depois da morte do antigo proprietário, há cerca de 17 anos, o automóvel acabou sendo adquirido por Fernando e Sérgio do primo do proprietário. Agora, os dois trabalham para regularizar a documentação e devolver ao clássico uma condição compatível com a história que ele carrega.

Quando a paixão sai da garagem

A relação com os carros antigos também faz parte da rotina da família. O Apollo, por exemplo, não fica parado esperando apenas os encontros de colecionadores.

A esposa de Fernando trabalha com terapia ocupacional voltada a crianças autistas e utiliza o veículo diariamente em seus deslocamentos. Segundo ele, são aproximadamente 50 quilômetros percorridos por dia com o carro.

“Eu nunca tive muito apego a carros novos. Até hoje, meus carros de uso são antigos”, brinca Fernando.

A escolha mostra que, para a família, os clássicos não são apenas peças para admirar. Eles continuam presentes na vida cotidiana — e, de certa forma, ajudam a levar a paixão de Fernando para muito além da garagem.

Uma amizade movida pela mesma paixão

O gosto pelos carros antigos também aproximou ainda mais Fernando de Sérgio, que se tornou amigo e parceiro na busca pelas relíquias.

Os dois compartilham a tarefa de encontrar modelos, negociar veículos, recuperar exemplares e preservar histórias que poderiam simplesmente desaparecer com o passar dos anos.

A ideia, segundo Fernando, é que a coleção continue crescendo.

“Embarcamos nessa jornada juntos e a ideia é comprar mais alguns”.

E não se trata apenas de acumular veículos. Cada carro chega acompanhado de uma história diferente — seja a lembrança de alguém da família, um modelo que marcou determinada época ou simplesmente a oportunidade de recuperar um automóvel que estava esquecido.

Preservar o passado para continuar contando histórias

Foi justamente esse espírito que esteve presente no Retrocar MS, evento que aconteceu no último fim de semana e reuniu veículos nacionais, importados, restaurados e raridades de diferentes épocas.

Para colecionadores como Fernando, encontros desse tipo representam uma oportunidade de mostrar ao público aquilo que normalmente fica restrito às garagens e oficinas: carros que atravessaram décadas e continuam despertando curiosidade, lembranças e admiração.

Com o tema “Carros que contam histórias. Encontros que marcam”, o evento foi uma realização do grupo Apaixonados por Fusca & Derivados – Mato Grosso do Sul, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Prefeitura de Campo Grande e empresas parceiras.

A galeria completa de fotos já está disponível para acesso no site O Pantaneiro.