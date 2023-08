Dupla Gabriel e Santiago sobem ao palco na 54ª Expoaqui

Dupla abre show com Marcos e Belutti / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana anunciou novo show para a 54ª Edição do Expoaqui. A dupla Gabriel e Santiago sobe ao palco no dia 12 de agosto, junto com Marcos e Belutti.

O tradicional evento faz parte da programação de aniversário de 131 da cidade, no Parque de Exposições.

Dia 10

Show com Paraná

Dia 11

Show da dupla Guilherme e Santiago

Dia 12

Show com Marcos e Belutti

Gabriel e Santiago

Dia 13