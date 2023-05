Dupla Guilherme & Santiago é a primeira atração confirmada do Expoaqui 2023

Data do show ainda não foi divulgada / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana quebrou o suspense confirmou nesta terça-feira, 29, a primeira atração do ExpoAqui 2023. A dupla Guilherme & santiago irá animar um dos dias de evento.

Por enquanto, não foi divulgado a data do show. As próximas atrações serão divulgadas em breve. A edição do ExpoAqui, prevista para os dias 10 a 13 de agosto deste ano.

O evento acontecerá no Parque de Exposições da cidade, com realização do Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Sindicato Rural de Aquidauana.