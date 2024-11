Dupla Michel e Felipe é atração da Feira da Estação nesta terça-feira

Dupla conhecida na região / Divulgação

A próxima edição da Feira da Estação acontece nesta terça-feira, 19, a partir das 18h, na Estação Ferroviária de Campo Grande. A entrada é gratuita e promete atrair público de todas as idades com uma programação diversificada.

A principal atração da noite será o show da dupla Michel e Felipe, que trará o melhor do sertanejo para animar o evento. Além da música, o público poderá aproveitar a praça de alimentação com diversas opções de comidas, além de uma exposição e venda de artesanatos locais. Haverá também a comercialização de hortifrútis fresquinhos e plantas ornamentais, perfeitas para quem deseja dar um toque especial ao lar.

Para as crianças, o evento contará com o espaço kids, garantindo diversão para toda a família. A Feira da Estação é uma excelente oportunidade para passeios em um ambiente familiar e com atrações para todos os gostos.