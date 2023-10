Eclipse solar 'anel de fogo' alinha lua e terra e poderá ser visto de Mato Grosso do Sul

O eclipse anular do sol poderá ser visto por todo o Brasil no próximo sábado (7). O fenômeno de tirar o fôlego formará um "anel de fogo", quando alinha sol, terra e lua. A previsão é que comece às 11h30 (horário de Brasília)

Conforme a região, a visibilidade altera, ou seja, outros estados terão uma visão privilegiada do eclipse. Segundo os Mistérios do Espaço, um projeto que envolve astronômicos para divulgar a ciência de forma descomplicada, o fenômeno ficará 40% visível em Mato Grosso do Sul.

Os estados do norte e nordeste do Brasil terão maior chance de visibilidade, caso o céu não esteja nublado. A página orienta os observadores a utilizar um filtro adequado, a melhor opção é o filtro de soldador número 14 ou maior.

O Observatório Nacional explica que os eclipses anulares do Sol não são frequentes. O último aconteceu em junho de 2021, mas sem visibilidade no Brasil. O próximo está previsto para 2 de outubro de 2024.

"Em hipótese alguma se deve olhar diretamente para o sol, nem mesmo com o uso de películas de raio-x, óculos escuros ou outro material caseiro. A exposição, mesmo de poucos segundos, danifica a retina de modo irreversível", alerta o Observatório.