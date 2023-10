Elizeth Gonçalves comanda seresta domingo no Porto Geral

Divulgação

Acontece no domingo, 14 de outubro, no Porto Geral de Corumbá, a Seresta Pantaneira. O evento será comandado pela cantora, Elizeth Gonçalves, com início às 19h.

Elizeth Gonçalves é corumbaense e está há 20 anos na “estrada”. Ela se apresenta em casas noturnas da cidade, barcos hotéis, entre outros, levando sua essência com o sertanejo raiz, bem como outros estilos musicais.

A artista, que tem larga experiência, também faz parte da Orquestra de Viola Caipira. De acordo com ela, o show de domingo tem o objetivo de resgatar a nossa cultura, música raiz com o sertanejo, valorizado a viola caipira, a viola de cocho.

A seresta tem o apoio do Fundo de Investimentos Culturais do Pantanal (FIC/Pantanal), com apoio da Prefeitura, através da Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. A entrada é gratuita.