Escola de Piraputanga inicia atrações do mês Abril Indígena

Palestra na manhã desta segunda / Divulgação

A Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, em Piraputanga, deu o pontapé inicial nas atividades do Mês Abril Indígena com uma palestra de abertura marcante nesta segunda-feira, 8. As palestras buscam valorizar o diálogo sobre a importância dos Povos Originários.

O evento conta com a presença do senhor Jorge Barros, ex-proprietário do restaurante Raiz, em Piraputanga, Aquidauana. No dia 19 de abril, ele liderará uma manhã repleta de atividades culturais indígenas, além de oferecer filmes e oficinas. A professora indígena, Janete Lili, também estará presente para enaltecer a cultura Terena.

A missão da escola é oferecer uma formação integral aos estudantes, preparando-os para se tornarem membros ativos e conscientes da sociedade. O projeto visa resgatar e valorizar as diversas manifestações culturais, promovendo uma aprendizagem significativa. O destaque fica para o primeiro diálogo do projeto, com a professora Doutora Evelin Tatiane da Silva Pereira. Evelin, Terena, é uma figura de destaque na comunidade acadêmica, trazendo consigo vasta experiência e conhecimento sobre a presença das mulheres Terena no movimento indígena.

O projeto se estenderá ao longo do mês de abril, com uma série de atividades planejadas, incluindo apresentações interativas, exposições, oficinas de artesanato, culminando em uma exposição para a comunidade escolar. A Escola espera que esse projeto não apenas enriqueça o conhecimento dos estudantes sobre a cultura indígena, mas também promova o respeito à diversidade e ao meio ambiente, contribuindo assim para uma sociedade mais inclusiva e consciente.

“Este é um momento de suma importância, para uma aprendizagem enriquecedora e significativa. Uma experiência única, que contribuirá com o protagonismo dos nossos estudantes”.