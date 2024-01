Escola de samba mirim define fantasias e inicia preparativos para o Carnaval 2024

Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, a Escola de Samba Mirim Corumbá do Amanhã apresenta as fantasias que vão colorir a avenida General Rondon na noite da terça-feira de Carnaval, no dia 13 de fevereiro.

O projeto abre as apresentações do Carnaval Cultural, uma das tradições da folia corumbaense.

Para este ano, a coordenação definiu o enredo “Corumbá... sob o teu céu tão brilhante, feliz viver”, uma homenagem à cidade. As 22 fantasias já estão sendo confeccionadas e fazem referência à fauna, flora e a história do Município. São elas: Peixe, Pescador, Pierrô, São João, Vitória Régia, Água Fonte da Vida, Arlequim, Camalote, Colombina, Cururueiro, Fauna, Festival de Pesca, Sandália de Frei Mariano, Futebol Corumbaense, Índio Guató, Índio Kadiwéu, Mineradores e Pantaneiro Mesmo.

Cada fantasia ficará disponível em uma unidade da Rede Municipal de Ensino (Reme). Crianças e adolescentes de 08 a 17 anos podem participar. Basta o responsável fazer a opção da fantasia neste link.

As oficinas do projeto social já estão ocorrendo nos CRAS, com aulas de Passistas, Bateria e Cavaquinho. As oficinas de Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira acontece na Oficina de Dança, enquanto os ensaios dos intérpretes está sendo feito no Projeto Criança e Adolescente feliz (PCAF), por meio de uma parceria entre a instituição e a Prefeitura.