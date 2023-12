Espetáculo marca o acender das luzes de Natal no TJMS

Com fogos e canções que emocionaram a todos que compareceram para prestigiar a edição 2023 da Cantata de Natal, o Tribunal de Justiça de MS abriu novamente as portas do Palácio da Justiça para oferecer um grande espetáculo de Natal. Tudo foi preparado para resultar em uma noite de alegria e esperança.

Os integrantes do coral, liderados pelo maestro Nillo Cunha e conhecidos como 'encantadores de almas', mais uma vez, apresentaram à comunidade um espetáculo contagiante e prometem fazê-lo novamente nas próximas apresentações, marcadas para serem realizadas no Fórum da Capital na segunda-feira, 4 de dezembro, e no Centro Integrado da Justiça (Cijus), no dia 6 – sempre às 18 horas.

Além da apresentação musical e dos fogos, foram acesas as luzes que iluminarão o prédio do Tribunal de Justiça durante o período natalino. Foram apresentadas 14 peças que incluem obras instrumentais e obras vocais e junto com os coralistas havia um septeto de cordas, um quinteto de metais (instrumentos de sopro) e uma camerata de instrumentos.

Foram três meses de ensaios dos 50 integrantes do Coral do TJMS, com arranjos do maestro Nillo e solos da cantora Alice Cunha. As apresentações têm dinâmica bíblica, já que a ideia é cantar o Natal, data do nascimento de Jesus. Assim, servidores, familiares, amigos e colaboradores da justiça sul-mato-grossense tiveram a chance de apreciar um dos mais conhecidos espetáculo de final de ano.

Saiba mais – Criado em julho de 1989, o Coral do TJMS era integrado por servidores ativos, aposentados e estagiários do Poder Judiciário, além de voluntários, e já se apresentou em festivais de Campo Grande (IV Festival de Coros do Centro-Oeste, em julho de 1990) e Dourados (X Festival de Corais de Dourados, em novembro de 1990).

Após um período de recesso, o Coral foi reativado em março de 2013. A atividade que deveria ser somente para unir os servidores, trazendo qualidade de vida, mostrou resultados tão expressivos que as apresentações são constantes e não somente em solenidades do Poder Judiciário.