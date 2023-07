Está chegando: Confira programação da 54ª Expoaqui

Tradicional cavalgada / Foto: Divulgação

Se aproxima a tão esperada 54ª Expoaqui, feira agropecuária de Aquidauana que reúne agronegócio, shows, culinária e troca de contato com o mercado, no Parque de Exposições, com entrada franca.

Já foram confirmadas as duplas Marcos e Belutti, Guilherme e Santiago e Jads e Jadson. Para celebração dos 131 anos de Aquidauana, a maior festa agropecuária acontece com realização do Sindicato Rural, apoio da prefeitura e Governo do Estado.