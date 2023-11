Estão abertas as inscrições para o Eco Pantanal Extremo 2023

Seguem abertas as inscrições para o Eco Pantanal Extremo 2023 - Jogos de Aventura. O maior evento de esportes de aventura do Centro-Oeste acontece de 15 a 17 de dezembro em Corumbá. Em todas as modalidades, as vagas são limitadas e devem ser feitas a partir do site do próprio evento: www.ecopantanalextremo.com.

Serão disputadas provas de Tiro Prático; Maratona Aquática; Mountain Bike; Canoagem; Corrida de Trilha e Stand Up Paddle.

O Eco Pantanal Extremo é realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes (Funec), e pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc)/Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). As Federações Estaduais de Ciclismo, Atletismo, Stand Up Paddle, Desportos Aquáticos e Tiro Prático também são parceiras do evento.

O Eco Pantanal Extremo 2023 Jogos de Aventura terá todas as provas coordenadas pelas Federações Estaduais de cada modalidade. A Fundação de Esportes de Corumbá (Funec) é a coordenadora geral do evento. Confira abaixo a programação completa do evento.

*ENTREGA DOS KITS: 15/12/2023 - 08H ÀS 18H

CENTRO DE CONVENÇÕES DO PANTANAL

PORTO GERAL

*STAND UP PADDLE: 15/12/2023 - 15H

AMADOR

PRAINHA DO PORTO GERAL

*CORRIDA DE TRILHA: 16/12/2023 - 7H

PORTO GERAL

*TIRO PRÁTICO: 16/12/2023 - 8H

STAND DE TIRO

*STAND UP PADDLE: 16/12/2023 - 7H

PRAINHA DO PORTO GERAL

*CANOAGEM: 16/12/2023 - 14H

PRAINHA DO PORTO GERAL

*MARATONA ÁQUATICA: 17/12/2023 - 7H

PRAINHA DO PORTO GERAL

*MTB: 17/12/2023 - 7H

PORTO GERAL DE CORUMBÁ