Exército Aquidauana reforça representatividade no Dia do Soldado

Cerimônia no Batalhão de Aquidauana / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

O Batalhão de Engenharia de Aquidauana realizou nesta sexta-feira, 25, a cerimônia de celebração para o Dia do Soldado, data em homenagem ao Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. O evento relembrou a representatividade militar e conquistas em Mato Grosso do Sul.

O Tenente-Coronel Felipe Araújo Barros, comandante do batalhão, explica que Caxias se tornou exemplo de gerações e figura no imaginário popular sobre o amor à pátria, conquistado pelas batalhas em consolidação do território brasileiro. “Caxias representa uma pessoa correta e integra. Isso faz parte do espírito do soldado. Caixas é nosso patrono, com sua postura legalista, pacificador, ajudou o país a consolidar nossas fronteiras, a formar seu território, uniu nossos irmãos brasileiros aos estados, uma nação. O Dia do Soldado busca lembrar a importância de Duque de Caixas para nosso país”. A cerimônia foi aberta ao público, com formação de novos militares e atividades em homenagens ao patrono. “O Exército sempre está integrado com a população, a população da cidade é o sangue das veias. Os jovens que anualmente são formados voltam ao seio da sociedade com habilitação, valores que procuramos ensinar de patriotismo, amor à pátria e de sacrificar pelo nosso Brasil”.