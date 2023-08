Expoaqui 2023: veja resumo da segunda noite de festa

A presença do público na segunda noite foi verdadeiramente surpreendente / Ronald Regis

A segunda noite da 54ª Expoaqui foi destacada pelo sucesso do Leilão da Marca P Remates que atraiu um grande público, seguido pelo eletrizante show de Guilherme e Santiago na noite de sexta-feira, 11 de agosto. O evento também foi palco das emocionantes disputas das três baterias classificatórias do Rodeio da Liga Nacional de Rodeio, valendo uma vaga para Barretos 2023.



Leilão



Um acontecimento verdadeiramente imperdível marcou a noite: o prestigiado 1º Leilão Cabeceira do Pantanal, que teve início às 19 horas, pontualmente.

Com um impressionante número de mais de 1500 reses confirmadas, este leilão proporcionou uma seleção cuidadosa de machos e fêmeas das renomadas raças Nelore e Cruz Industrial. Um diferencial notável foi a flexibilidade oferecida aos compradores, com a possibilidade de parcelamento em até 3 vezes, tornando as aquisições ainda mais acessíveis.

Em uma entrevista exclusiva concedida ao respeitado jornal local O Pantaneiro, o renomado pecuarista e proprietário da prestigiada marca P Remates, Paulo Ricardo Chedid, compartilhou suas perspectivas empolgantes para o evento. Chedid ressaltou com entusiasmo a dedicação incansável da marca P em proporcionar uma experiência excepcional aos participantes, consolidando ainda mais sua reputação como referência no ramo.

Leilão da Marca P Remates - Foto: Ronald Regis





Rodeio

O Rodeio da Liga Nacional de Rodeio proporcionou um espetáculo emocionante na imponente arena da Expoaqui, apresentando a fase classificatória composta por três eletrizantes baterias que culminaram na aguardada fase final do torneio.

A narração magistral ficou a cargo de Dudu Furacão, que com maestria conduziu o público através das intensas disputas. E para encerrar com chave de ouro, Cícero de Moura subiu ao palco, adicionando um toque de brilho ao evento e aquecendo o ambiente para a emocionante jornada de rodeio que estava prestes a se desenrolar. Suas palavras e energia envolvente cativaram a audiência, criando uma atmosfera inesquecível de emoção e entusiasmo.

Liga Nacional de Rodeio - Foto: Ronald Regis

Show

A renomada dupla sertaneja de Goiás, Guilherme e Santiago, brilhou no palco principal como a atração nacional da noite. Com uma trajetória sólida de mais de 28 anos na indústria musical, a dupla presenteou o público aquidauanense com uma sequência de sucessos memoráveis, incluindo as contagiantes "Tá se Achando", "E daí?" e "Tudo Tem Um Porquê".

Os acordes envolventes da dupla começaram a ecoar por volta das 00h15, preenchendo o ambiente com a essência inconfundível da música sertaneja. A presença de Guilherme e Santiago no palco proporcionou um verdadeiro deleite aos espectadores da Expoaqui, reafirmando a paixão e a conexão duradoura que a música sertaneja tem com o público.

Dupla Guilherme e Santiago na 54ª Expoaqui - Foto: Ronald Regis





Público



A presença do público na segunda noite foi verdadeiramente surpreendente, como destacado pelos próprios organizadores. O cenário de sexta-feira testemunhou a alegre congregação de famílias explorando os estandes e desfrutando de uma perfeita combinação entre música envolvente e culinária de qualidade. O ambiente refletiu uma atmosfera de harmonia, onde todos puderam vivenciar momentos especiais enquanto exploravam as opções oferecidas e se deleitavam com o som e os sabores do evento.