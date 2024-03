Expoaqui acontece entre 14 e 18 de agosto

Evento tradicional na cidade / Jornal O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira, 25, as datas confirmadas para a nova edição do Expoaqui. A feira de exposição acontecerá no dia 14 a 18 de agosto.

Segundo a organização, a 55ª edição terá entrada franca todos os dias, com participação do Sindicato Rural, Governo do Estado e a prefeitura.

Por enquanto, as atrações não foram divulgadas.